Un lotto di mango prodotto dalla F.lli Orsero è stato ritirato dal mercato. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale e riguarda specifici lotti. La motivazione riguarda un rischio di contaminazione o presenza di sostanze non conformi. Si invita i consumatori a non mangiare il frutto e a verificare il numero di lotto stampato sulla confezione. Nessuna informazione sulla presenza di danni o malattie.

Nuovo richiamo alimentare disposto in via precauzionale per alcuni lotti di mango F.lli Orsero. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso relativo al ritiro dal commercio di diversi lotti del frutto tropicale dopo il riscontro di residui di pesticidi superiori ai limiti consentiti dalla normativa europea. Il provvedimento riguarda il mango varietà Kent proveniente dal Perù, prodotto e confezionato dalla società Servinca Export S.A.C. e importato in Italia da Fruttital Srl, che commercializza il prodotto con il marchio F.lli Orsero. I lotti interessati sono quelli con date di produzione comprese tra il 24 e il 28 aprile 2026. Il motivo del richiamo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frutto ritirato: “Oltre ogni limite, non mangiatelo!”. Fate attenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How I Run LESS and Get Far Better Results (Ill Prove It)

Notizie e thread social correlati

Prodotto ritirato dal supermercato, attenzione! Non mangiateloUn prodotto è stato ritirato dalla vendita in un supermercato e non deve essere consumato.

Cioccolato ritirato dai supermercati, l’allerta del ministero: “Non mangiatelo”Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per un prodotto dolciario venduto nei supermercati.