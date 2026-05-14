Oltre ogni limite | il tennis in carrozzina al circolo Baratoff

La Federazione italiana tennis in carrozzina Marche, insieme al Comitato Italiano Paralimpico, ha annunciato un nuovo progetto dedicato allo sviluppo dello sport paralimpico nella regione. Il programma prevede cinque giornate dimostrative distribuite tra maggio e ottobre del 2026, con l’obiettivo di promuovere il tennis in carrozzina e farlo conoscere a un pubblico più ampio. Le iniziative si svolgeranno in diverse località del territorio regionale.

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La Fitp Marche, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, lancia un progetto che punta a cambiare il volto dello sport paralimpico nelle Marche: cinque giornate dimostrative, da maggio a ottobre 2026, per portare il tennis in carrozzina capillarmente su tutto il territorio regionale. Ogni tappa segue uno schema preciso: accoglienza dei partecipanti, prove pratiche assistite da tecnici qualificati, attività ludico-sportive e orientamento ai percorsi di continuità sportiva. Tutta l’attrezzatura necessaria è fornita dalla Federazione, che coordina anche il supporto tecnico-organizzativo. Il progetto punta ad attivare percorsi sportivi continuativi nei circoli affiliati, costruendo una base di praticanti solida e duratura nel tempo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltre ogni limite: il tennis in carrozzina al circolo Baratoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Al Tennis Club Baratoff di Pesaro Perugia, al Curi il biglietto per la salvezza. Tedesco ai tifosi: "Spingeteci oltre ogni limite"Il Perugia delle ultime settimane ha compiuto un balzo importante che, però, ancora non lo mette al sicuro dai rischi della zona calda. Temi più discussi: MASERA - Conferenza Oltre ogni limite: Il Richiamo della Libertà – Il Sentiero dei Ribelli & l’Eco dei Silenzi; Oltre ogni limite: il tennis in carrozzina al circolo Baratoff; Volevamo spingere oltre ogni limite: il cast e il regista di Mortal Kombat II ci raccontano il film da oggi al cinema; Oltre ogni limite: a Masera il richiamo della libertà tra storia e vette. Parlano di noi, ma non sanno che il nostro amore va oltre ogni limite del tempo, della distanza e perfino del respiro. (cit.) ?yi geceler k?zlar #CANEDEMETUNICAVERAREALTA ???? x.com Zanardi, la vita oltre ogni limite: addio a un campione che ha riscritto il concetto di resilienzaDalla Formula 1 al paraciclismo, fino all’ultimo drammatico incidente, la storia del pilota bolognese resta un simbolo di coraggio e rinascite continue nello sport mondiale ... rtl.it Un Natale oltre ogni limite: l’inclusione a tavola arriva con il panettone per i pazienti disfagiciSulla scia del successo del progetto Oltre la Pizza, l’Associazione Salvatore Nigrelli rinnova il suo impegno per l’abbattimento delle barriere alimentari. In vista delle festività natalizie, nasce ... ilmattino.it