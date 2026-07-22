Durante un fermo di polizia, un uomo è morto, e ora si cercano altri video che possano chiarire quanto accaduto. Le immagini di un cortile, l’allarme e l’arrivo delle forze dell’ordine sono al centro delle indagini. La scena si è conclusa con un silenzio che ha lasciato la città sotto shock. Gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio di quella mattina, cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Ci sono minuti che possono cambiare tutto. Un cortile, l’allarme, l’arrivo delle pattuglie e poi il silenzio di una tragedia che ha scosso Bologna. Mentre la città resta attraversata da dolore e sgomento, gli investigatori stanno ricomponendo ogni dettaglio di quella mattina. La Procura di Bologna indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, 42 anni, deceduto domenica mattina durante un intervento delle volanti del commissariato Bolognina-Pontecchio, in via Italo Svevo, nel quartiere Pilastro. Due i fronti aperti: le modalità del fermo e la gestione dei soccorsi sanitari. L’obiettivo è ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare che ogni passaggio sia avvenuto nel rispetto delle procedure. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Fakir morto durante il fermo di polizia: “Ci sono altri video…”

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Bologna, 43enne marocchino morto durante un fermo di Polizia

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Morto durante un fermo di polizia a Bologna, sequestrate le bodycam degli agenti: chi era Abderrahim FakirDurante il fermo di polizia a Bologna, un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato ammanettato a terra.

Il video degli scontri alla manifestazione per l'uomo morto a Bologna durante un fermo della polizia: bombe carta, idranti e lacrimogeniDurante una manifestazione a Bologna, sono stati usati bombe carta, fumogeni e lacrimogeni.

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; La morte in diretta di Abderrahim. Urla, danni e calci poi la colluttazione: indagine anche sui sanitari del 118.

Dal palco del presidio in piazza del Nettuno a Bologna, Yossra Fakir ricorda lo zio Abderrahim Fakir, morto il 19 luglio durante un intervento della polizia al Pilastro: Non era un numero, una notizia o un caso di cronaca: era una persona amata. La nipote chie x.com

Bologna, serata di tensioni tra polizia e manifestanti durante il corteo per Fakir: undici feriti, auto in fiamme e lacrimogeni. Il New York Times: Come George Floyd - Video reddit

Bologna, marocchino morto durante l'arresto: chi era il 43enne Abderrahim FakirMarocchino morto a Bologna, chi era Abderrahim Fakir: il 43enne deceduto al Pilastro durante un intervento della polizia. notizie.it

Morto a Bologna durante un fermo, il sindaco Lepore a Omnibus: Serve chiarezza, lo Stato non risponda solo con la poliziaA Omnibus il sindaco Lepore chiede indagini rapide e una riflessione su sicurezza, salute mentale e dipendenze ... tg.la7.it