Il video degli scontri alla manifestazione per l' uomo morto a Bologna durante un fermo della polizia | bombe carta idranti e lacrimogeni
Durante una manifestazione a Bologna, sono stati usati bombe carta, fumogeni e lacrimogeni. La polizia ha risposto con idranti e ha lanciato lacrimogeni. Sono stati anche lanciati oggetti, tra cui un cartello stradale. Il video mostra gli scontri con momenti di violenza tra manifestanti e forze dell’ordine. La protesta era in solidarietà con un uomo morto durante un fermo della polizia. Non sono stati riportati feriti o arresti.
Bombe carta, fumogeni, lacrimogeni e un nuovo lancio di oggetti, tra cui anche un cartello stradale. È riesplosa improvvisamente la tensione in piazza Roosevelt a Bologna, dove una quarta carica della Polizia si è conclusa con il lancio di lacrimogeni e con l'utilizzo dell'idrante per allontanare i manifestanti che stavano fronteggiando gli agenti davanti alla Prefettura durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. I manifestanti sono arretrati, ma il lancio di oggetti prosegue, mentre l'idrante si è spostato in avanti di qualche metro. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Il video degli scontri al Pilastro di Bologna: il cantiere del Museo dei bambini preso d'assalto,...
Notizie e thread social correlati
Morte Fakir, scontri alla manifestazione a Bologna: la polizia usa idranti e lacrimogeni | VideoDurante una manifestazione a Bologna, davanti alla prefettura, manifestanti e agenti in tenuta antisommossa si sono scontrati.
Tensione in piazza a Bologna al presidio per la morte di Fakir: manifestanti lanciano bombe carta, polizia li carica e lancia lacrimogeniA Bologna, durante un presidio per la morte di Fakir, i manifestanti hanno lanciato bombe carta in piazza Roosevelt, davanti alla Prefettura e alla...
Argomenti più discussi: Morte Fakir Bologna: 42enne muore durante fermo polizia al Pilastro; Bologna, uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia; Muore durante intervento di polizia al Pilastro di Bologna, in un video la colluttazione: Aiuto, basta; Morte durante controllo polizia a Bologna: 42enne ammanettato deceduto.
Nel 2001 a Genova, prima degli scontri, c'erano le idee. Migliaia di persone arrivate da tutto il mondo contestavano un modello economico che produceva disuguaglianze. Parlavano di ambiente, diritti, lavoro e finanza. Perché facevano così paura? Scoprilo in facebook
Cosa sappiamo di Abderrahim Fakir l’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla poliziaImmobilizzato da due poliziotti e sotto lo sguardo degli operatori del 118 chiede aiuto per lunghi minuti prima di tacere per sempre. L'autopsia servirà ad accertare le cause, ma intanto le opposizion ... msn.com