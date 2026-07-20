Durante una manifestazione a Bologna, sono stati usati bombe carta, fumogeni e lacrimogeni. La polizia ha risposto con idranti e ha lanciato lacrimogeni. Sono stati anche lanciati oggetti, tra cui un cartello stradale. Il video mostra gli scontri con momenti di violenza tra manifestanti e forze dell’ordine. La protesta era in solidarietà con un uomo morto durante un fermo della polizia. Non sono stati riportati feriti o arresti.

Bombe carta, fumogeni, lacrimogeni e un nuovo lancio di oggetti, tra cui anche un cartello stradale. È riesplosa improvvisamente la tensione in piazza Roosevelt a Bologna, dove una quarta carica della Polizia si è conclusa con il lancio di lacrimogeni e con l'utilizzo dell'idrante per allontanare i manifestanti che stavano fronteggiando gli agenti davanti alla Prefettura durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. I manifestanti sono arretrati, ma il lancio di oggetti prosegue, mentre l'idrante si è spostato in avanti di qualche metro. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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© Video.corrieredibologna.corriere.it - Il video degli scontri alla manifestazione per l'uomo morto a Bologna durante un fermo della polizia: bombe carta, idranti e lacrimogeni

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