Un uomo è morto mentre era ammanettato durante un intervento a Bologna. Le autorità riferiscono di scontri violenti che hanno causato undici feriti, auto incendiate e danni diffusi in città. Durante le proteste sono stati rivolti attacchi contro il sindaco, che ha ricevuto richieste di dimissioni. Le immagini delle violenze hanno suscitato forte preoccupazione, con le forze dell’ordine che hanno sottolineato le difficoltà di operare in situazioni di alta tensione.

«Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio. Bisogna però tener conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. In ogni caso occorre attendere l'esito dell'autopsia». Lo dice in un'intervista al Corriere della sera, Carlo Nordio, ministro della Giustizia, a proposito del video di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto al Pilastro nel corso di un intervento della polizia, mentre grida «basta». Poi alla domanda se le nostre forze dell'ordine si stiano avvicinando al modello americano dell'Ice, il Guardasigilli replica: «No. Quello Usa e' molto diverso. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir morto ammanettato a Bologna, le notizie in diretta | Il bilancio di guerriglia e scontri: undici feriti, auto in fiamme e devastazione. Attacchi al sindaco Lepore: «Dimissioni»

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ULTIMORA AMMANETTATO E LEGATO DALLA POLIZIA MUORE 43ENNE MAROCCHINO. LA SORELLA LHANNO UCCISO

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Morto ammanettato a Bologna, le notizie in diretta | Scontri e guerriglia: idranti e lacrimogeni al corteo per Fakir. Salvini: Lepore irresponsabile. Le indagini: la Procura e lo scudo penale per gli agenti | Corriere.it corrieredibologna.corriere.it/cronaca/dirett x.com

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