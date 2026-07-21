Lepore come un novello Nerone | il centrodestra chiede le dimissioni dopo la devastazione di Bologna
Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco dopo i disordini a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir. L’evento si è concluso con violenze e danneggiamenti, suscitando polemiche sulla gestione dell’ordine pubblico. Dopo gli incidenti, i rappresentanti dell’opposizione hanno criticato il primo cittadino, accusandolo di aver promosso l’iniziativa senza garantire la sicurezza. La richiesta di dimissioni è stata avanzata nel giorno successivo ai disordini.
All’indomani dei disordini di Bologna alla manifestazione per Abderrahim Fakir, il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco dem Matteo Lepore, che ha promosso l’iniziativa. Lui tenta di tirarsi fuori parlando di «due piazze», una di facinorosi e una di pacifici cittadini, e assicurando di sapere perfettamente quale lo rappresenti. Il Pd cittadino va oltre, sostenendo che «va ringraziato per aver lanciato il presidio». Nessuna assunzione di responsabilità e neanche una forma di autocritica, insomma, per aver chiamato una piazza chiaramente ad alto rischio, in un clima arroventato dal processo alla polizia subito scattato a sinistra dopo la morte del 42enne marocchino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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