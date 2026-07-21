Lepore come un novello Nerone | il centrodestra chiede le dimissioni dopo la devastazione di Bologna

Notizia in breve

Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco dopo i disordini a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir. L’evento si è concluso con violenze e danneggiamenti, suscitando polemiche sulla gestione dell’ordine pubblico. Dopo gli incidenti, i rappresentanti dell’opposizione hanno criticato il primo cittadino, accusandolo di aver promosso l’iniziativa senza garantire la sicurezza. La richiesta di dimissioni è stata avanzata nel giorno successivo ai disordini.