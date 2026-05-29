Un nuovo video depositato oggi agli inquirenti riguarda l'aggressione a due insegnanti di un istituto tecnico a Parma. Lo studente coinvolto denuncia di essere stato testimone e di aver assistito alla presunta aggressione da parte di tre minori di 15, 16 e 17 anni. La registrazione fornisce ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio, avvenuto nell’istituto. Le autorità continuano le indagini per verificare i fatti e accertare eventuali responsabilità.

Parma, 29 maggio 2026 – Un nuovo filmato, depositato oggi agli inquirenti, punta a ridefinire la dinamica della presunta aggressione subita da due docenti dell’Itis Leonardo da Vinci di Parma da parte di tre minori di 15, 16 e 17 anni. Il video, che documenta i momenti immediatamente precedenti alla rissa scoppiata fuori dall’istituto, è stato presentato dall’avvocata Claudia Pezzoni, legale del diciassettenne indagato, la cui famiglia ha sporto denuncia contro i professori coinvolti. “Il video che abbiamo depositato – spiega Pezzoni –, ci porta all’anteprima di quello che è stato già mostrato, sono i momenti immediatamente precedenti che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Docenti picchiati a Parma, spunta un altro video: lo studente denuncia i prof

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