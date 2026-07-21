Un nuovo video risale a una settimana fa e mostra lo stesso agente coinvolto nel fermo che ha portato alla morte di Fakir. Nel filmato, si vedono le procedure di arresto, definite dagli ambienti delle forze dell’ordine come “decise”. Il video si aggiunge ad altri già emersi, evidenziando le modalità adottate durante l’intervento di polizia. La registrazione mostra chiaramente l’azione dell’agente coinvolto nel fermo.

Un secondo video. Di una settimana fa. Mostra anch’esso un fermo compiuto dalla polizia di Bologna con metodi, definiti dagli stessi ambienti delle forze dell’ordine, “ decisi “. Ma soprattutto uno degli agenti che compaiono in questo ulteriore filmato è lo stesso coinvolto nell’operazione che ha portato alla morte del 43enne marocchino Abderrahim Fakir. Gli inquirenti sono a conoscenza del video e lo hanno visionato. Le immagini mostrano, secondo quando scritto sul social dove è comparso, un giovane probabilmente straniero fermato “perché senza casco in monopattino”. Secondo fonti vicine al poliziotto interessato, invece, gli agenti avrebbero chiesto i documenti al giovane che avrebbe risposto in modo concitato, da questo sarebbe nato il tentativo di contenerlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bologna, spunta un altro video di una settimana fa: in azione lo stesso agente del fermo che ha portato alla morte di Fakir

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