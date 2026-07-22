Un uomo marocchino è deceduto a Bologna. Tra i precedenti penali a suo carico figurano un arresto nel 2001 da minorenne per detenzione di stupefacenti, un arresto nel 2004 nell’ambito di un’operazione antidroga, una denuncia nel 2005 per lo stesso reato e un arresto nel 2019 per reati correlati. La sua posizione giudiziaria si estende su diversi anni e reati.

A carico di Abderrahim Fakir risultano numerosi precedenti tra cui un arresto nel 2001 da minorenne per detenzione di stupefacenti, uno nel 2004 nell’ambito di una vasta operazione della DDA di Bologna per traffico di droga, una denuncia nel 2005 per lo stesso reato, un altro arresto nel 2019 per re. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Fakir morto a Bologna, tutti i precedenti del marocchino: dall’arresto nel 2001 per droga alla denuncia nel 2022 per lesioni

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