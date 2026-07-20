droga resistenza a pubblico ufficiale e lesioni tutti i precedenti di fakir

L'uomo morto durante un arresto a Bologna aveva precedenti per droga, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La procura ha chiesto di mantenere la calma mentre proseguono le indagini sul caso.

La procura di Bologna ha chiesto tranquillità per lavorare al caso di Abderahhim Fakir, l'uomo morto a Bologna durante l’arresto. Ci sono aspetti che non sono ancora noti e che la procura e gli investigatori vogliono esplorare con serenità prima di fare qualunque ipotesi, in attesa soprattutto dell’ autopsia, che darà informazioni necessarie e fondamentali a capire cosa sia accaduto. Intanto la sinistra ha già scelto di schierarsi con lui, condannando l’operato degli agenti, tanto che questa sera a Bologna il sindaco Matteo Lepore ha chiamato una manifestazione in solidarietà con Fakir, per il quale i parenti chiedono “vendetta”. Ma agli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Drug Dealer Tries to Outrun Police After Routine Traffic Stop

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