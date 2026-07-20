Bologna Fakir morto in manette | il primo interventi degli agenti e i soccorsi disperati | I nuovi video
Nuove immagini mostrano gli agenti della polizia intervenuti in un garage nel quartiere Pilastro a Bologna, dove è deceduto un uomo di 43 anni. Le riprese ritraggono gli agenti che cercano di soccorrere la persona, mentre i soccorsi vengono chiamati e arrivano sul posto. La morte è ancora da chiarire, e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.
Spuntano nuove immagini dell'intervento della polizia in un garage del quartiere Pilastro, a Bologna, in cui ha perso la vita - per cause ancora da accertare - il 43enne Abderrahim Fakir. In un video, che riprende i momenti prima dell'arrivo di una volante e dell'arresto finito in tragedia, si vede il 43enne disteso sul cemento del garage con le gambe in alto, appoggiate a un muretto. In piedi, intorno a lui, due agenti che sembrano chiedergli di calmarsi. A un certo punto uno dei due agenti indossa un guanto e strappa dalle mani dell'uomo a terra un foglio, forse un documento. Poi i due poliziotti fanno un balzo indietro disgustati, quasi come se Fakir avesse dato di stomaco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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