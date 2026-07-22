Nuovi video mostrano Abderrahim Fakir, 42 anni, mentre si trova nei garage di via Svevo al Pilastro, prima della sua morte a Bologna. Le immagini, diffuse da La7 e Rai, sono state registrate nelle ore precedenti all’intervento delle forze dell’ordine e al decesso. La registrazione mostra l’uomo in una situazione di tensione, prima dell’intervento sanitario e delle operazioni di polizia. La vicenda ha suscitato scalpore e reazioni di sgomento.

Momenti di forte apprensione nella vicenda di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un intervento delle forze dell’ordine. Nuovi filmati, diffusi da La7 e dalla Rai, documentano quanto accaduto nei garage di via Svevo, al Pilastro, nelle ore precedenti al drammatico epilogo. Intanto emerge un ulteriore elemento: appena un mese prima Fakir si era rivolto al pronto soccorso chiedendo di parlare con uno psichiatra. Il 20 giugno l’uomo era arrivato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna con ferite a un polso, considerate compatibili con possibili gesti autolesionistici. Non risultava seguito dal Centro di salute mentale, ma aveva chiesto assistenza psichiatrica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Thesocialpost.it - Fakir morto a Bologna, lo sgomento per i nuovi video pubblicati: l’orrore davanti ai sanitari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fakir morto a Bologna, spuntano nuovi video prima dell’arresto: cambia tuttoUn mese prima della sua morte, un uomo aveva chiesto aiuto per problemi psichiatrici.

Bologna, Fakir morto in manette: il primo interventi degli agenti e i soccorsi disperati | I nuovi videoNuove immagini mostrano gli agenti della polizia intervenuti in un garage nel quartiere Pilastro a Bologna, dove è deceduto un uomo di 43 anni.

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Morte Fakir Bologna: 42enne muore durante fermo polizia al Pilastro.

#Salvini difende i due poliziotti che sono intervenuti al #Pilastro di #Bologna dove è morto #Fakir mentre era ammanettato: Sono più che sicuro che abbiano seguito il protocollo. dire.it/22-07-2026/125… x.com

Bologna. Per rendere giustizia alla morte di Fakir serve davvero incendiare una Fiat Panda? reddit

Fakir morto a Bologna, tensione tra polizia e manifestanti. Assassini. Lancio di bomba carta, la sorella sviene. La telefonata al 112: Mi vogliono uccidereAlta tensione davanti alla prefettura e alla questura di Bologna dove ci sono stati dei contatti tra manifestanti e poliziotti in tenuta antisommossa. La prima fila dei manifestanti ... leggo.it

Fakir Abderrahim morto ammanettato a Bologna: iscritti poliziotti e sanitari per omicidio colposoLa procura di Bologna che indaga sulla morte di Fakir Abderrahim, durante il fermo di Polizia, ha iscritto un procedimento nell'apposito registro 'modello' 45 bis, nei confronti di quanti hanno preso ... tg.la7.it