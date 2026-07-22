Un video di circa venti minuti mostra la bodycam accesa prima che si verificasse l’intervento che ha portato alla morte di un uomo di 42 anni nel quartiere Pilastro di Bologna. La registrazione documenta le fasi precedenti all’immobilizzazione durante un intervento di polizia. L’inchiesta si concentra sulla sequenza di eventi e sul ruolo della bodycam nel ricostruire quanto accaduto prima della morte. La vicenda coinvolge le forze dell’ordine e le modalità dell’intervento.

La bodycam accesa prima che la situazione precipiti. È questo uno degli elementi centrali nell’inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il quarantaduenne deceduto domenica mattina al quartiere Pilastro di Bologna dopo essere stato immobilizzato durante un intervento della polizia. Come riportato dal Corriere, il dispositivo indossato dal capopattuglia avrebbe registrato circa venti minuti, documentando l’intera sequenza: dai primi comportamenti aggressivi dell’uomo fino all’arrivo dei soccorritori e al drammatico epilogo. Una ricostruzione che potrebbe risultare decisiva per comprendere non soltanto gli ultimi istanti di Fakir, ma anche il contesto nel quale i due agenti si sono trovati a operare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fakir, la verità nella bodycam: venti minuti sotto la lente

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