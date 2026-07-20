Le immagini della bodycam mostrano i 39 minuti che potrebbero spiegare la morte di Fakir, avvenuta ieri mattina in un quartiere periferico di Bologna. Le registrazioni documentano l’intervento della polizia e la tensione in strada. Fakir è deceduto durante il confronto con le forze dell’ordine. La polizia ha sequestrato le immagini e sta svolgendo accertamenti. La scena si è svolta tra momenti di tensione e un intervento in strada.

Sono racchiusi nelle immagini di una bodycam i 39 minuti che potrebbero chiarire quanto accaduto ieri mattina al Pilastro, quartiere periferico di Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante un intervento della polizia. Il 42enne era stato immobilizzato da due agenti e da un residente, uno dei cittadini che avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine segnalando al 112 la presenza di un uomo “in escandescenze”. La registrazione effettuata dalla telecamera indossata da uno dei poliziotti è stata immediatamente messa a disposizione della magistratura. La Procura di Bologna dovrà ricostruire ogni fase dell’operazione e stabilire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I 39 minuti, la bodycam, la tensione in piazza: cosa sappiamo della morte di Fakir

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