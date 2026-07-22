Il 22 luglio 2026, un uomo è morto dopo un episodio durato circa 50 minuti, mentre veniva filmato in diretta. Il video, diffuso online, mostra le fasi dell’intervento degli agenti e la sua successiva morte. Le autorità giudiziarie stanno analizzando i dettagli dell’intervento, comprese le manovre effettuate dagli agenti e la gestione della crisi. Restano da chiarire le circostanze precise di quanto accaduto, con indagini in corso per valutare eventuali responsabilità.

Bologna, 22 luglio 2026 – Attorno alla morte ’in diretta’ di Abderrahim Fakir, che chiunque ha potuto vedere – e sentire – nel terribile video diffuso in rete, restano molti dubbi e aspetti da chiarire. Ed è per sciogliere questi nodi – punti essenziali per capire come e perché il 42enne abbia smesso di dimenarsi, e poi di respirare, mentre era steso a terra, in manette, sull’asfalto del quartiere del Pilastro a Bologna dopo l’intervento contenitivo della polizia – che la Procura avvierà un’istruttoria sulle modalità usate dai poliziotti, per verificare così se siano state conformi alle linee-guida del Viminale. Dove si concentrano le indagini: poliziotti e sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La morte di Fakir sotto la lente dei pm, dalla crisi alle manovre degli agenti: 50 minuti per morire

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