La salma di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna, sarà rimpatriata in Marocco per il funerale, appena conclusa l’autopsia. Fakir, secondo quanto si è appreso, aveva scoperto da poco di avere una malattia molto seria. La sua morte è avvenuta domenica pomeriggio durante un intervento delle forze dell’ordine.

Sarà portata in patria, in Marocco, per il funerale, la salma di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna domenica pomeriggio, non appena l'autopsia lo consentirà. È questa l'intenzione della famiglia, che vuole seppellirlo a Casablanca, città di cui sono originari. "Stiamo aspettando i tempi dell'autopsia qui a Bologna - spiega all'Ansa il cognato Hamed Mimi, marito della sorella Nadia - Speriamo venga fatta questa settimana, altrimenti si va troppo avanti. Poi aspettiamo che il consolato prepari tutti i documenti per poter riportare la salma nel nostro Paese". Mimi racconta che gran parte della famiglia vive da molti anni in Italia, arrivata tra il 1993 e il 1994, e Abderrahim è cresciuto a Bologna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fakir, la rivelazione: "Aveva scoperto da poco un malattia molto seria"

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A mysterious woman becomes famous after a battle—only to realize the man she saved is her own fiancé

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