Una donna di 38 anni è morta improvvisamente nella sua casa, tra le braccia del compagno. La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, dove era conosciuta come una persona sorridente e positiva. Aveva scoperto di essere malata solo da pochi mesi. La morte è avvenuta domenica. La famiglia e le persone vicine sono rimaste sconvolte dall’evento.

VILLADOSE (ROVIGO) - È mancata improvvisamente nella sua casa fra le braccia del suo compagno, domenica, Nadia Santinon, a soli 38 anni. La notizia si è diffusa rapidamente in paese dove in tanti la conoscevano, lasciando tutti sgomenti per l’improvvisa morte di una giovane mamma sempre sorridente e positiva. Nadia Santinon, originaria di Camposampiero (Padova), si era trasferita da una decina d’anni a Villadose insieme al compagno Salvatore, in via Rizzo, in una casetta che li aveva conquistati entrambi. Insieme da quasi 19 anni, Nadia e Salvatore avevano coronato l’unione con la nascita della loro bambina, Greta Ester, adorata da entrambi che lo scorso maggio ha ricevuto la prima comunione e a settembre inizierà la quinta primaria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Nadia Santinon muore a 38 anni tra le braccia del compagno: «Ci è collassata davanti». Aveva scoperto la malattia da pochi mesi

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