Nel caso del delitto di Garlasco, nuove dichiarazioni sono emerse, riaccendendo l’interesse sui dettagli delle indagini. Stefania Cappa ha riferito di aver ricevuto una comunicazione da parte di Chiara poco prima degli eventi. Le parole delle due donne sono state al centro di un interrogatorio che potrebbe influenzare il corso delle indagini in corso. La vicenda resta sotto osservazione da parte degli inquirenti.

Il caso del delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con nuovi interrogativi e dichiarazioni che potrebbero cambiare il quadro delle indagini. A scuotere gli investigatori sono soprattutto alcune intercettazioni che riguardano Andrea Sempio, amico storico di Marco Poggi e già finito sotto i riflettori negli anni scorsi. Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, fino a pochi mesi fa si diceva convinto dell’estraneità dell’amico. «Per me non c’entra», aveva dichiarato nel maggio 2025. Oggi, però, quelle certezze sembrano incrinarsi dopo l’ascolto di alcune conversazioni registrate dagli inquirenti. Davanti ai magistrati del Tribunale di Pavia, Marco ha ascoltato alcuni passaggi delle intercettazioni di Sempio legati alle misteriose “tre chiamate” e a un presunto video scomparso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Chiara me lo aveva detto poco prima…”. Stefania Cappa, la clamorosa rivelazione

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#Garlasco. A proposito del video ?? Per gli investigatori sarebbe il possibile innesco dell’omicidio. Da lì, secondo la ricostruzione, sarebbero nate le avance rifiutate di #Sempio nei confronti di #ChiaraPoggi Il tema emerge anche durante le audizioni nella c - x.com x.com