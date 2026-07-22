Ottantina di agenti feriti durante gli scontri a Bologna, con traumi e policontusioni, e referti sanitari. Durante il corteo nel centro città, sono stati appiccati incendi e causati danni a negozi e veicoli. La polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Non sono stati segnalati feriti tra i civili. Nessuna persona è stata arrestate.

Un'ottantina di agenti feriti, tutti costretti a ricorrere alle cure sanitarie e refertati per traumi e policontusioni. È il bilancio della manifestazione di lunedì sera a Bologna in solidarietà di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine morto il 19 luglio durante un intervento delle forze dell'ordine nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano. «Noi come famiglia ci dissociamo completamente dagli scontri avvenuti dopo l'intervento in piazza. Non siamo assolutamente d'accordo con queste forme di reazioni - ha precisato Yossra Fakir, nipote di Abderrahim, in collegamento in Senato con una conferenza stampa organizzata dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Fakir, guerriglia a Bologna: 80 feriti tra i poliziotti. Roghi e danni in centro dopo il corteo

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Bologna, guerriglia al corteo per Fakir: 11 feriti lievi e auto in fiamme

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