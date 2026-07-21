Bologna guerriglia al corteo per Fakir | 11 feriti lievi e auto in fiamme
Durante un corteo a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Otto agenti sono rimasti lievemente feriti e sono stati soccorsi sul posto. Inoltre, almeno tre manifestanti hanno riportato lesioni leggere e alcune auto sono state date alle fiamme. La polizia ha disperso il gruppo con l’uso di idranti e fumogeni, mentre alcuni partecipanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine.
Alta tensione lunedì sera a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto al Pilastro nel corso di un intervento della polizia, durante il quale era stato immobilizzato a terra e ammanettato. Scene di guerriglia urbana hanno segnato il corteo, con lanci di bottiglie e l’uso di idranti. Vetrine infrante, transenne divelte e almeno due auto incendiate, con l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Ci sarebbero almeno 11 feriti lievi, tra manifestanti e agenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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