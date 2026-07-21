Bologna guerriglia al corteo per Fakir | 11 feriti lievi e auto in fiamme

Notizia in breve

Durante un corteo a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Otto agenti sono rimasti lievemente feriti e sono stati soccorsi sul posto. Inoltre, almeno tre manifestanti hanno riportato lesioni leggere e alcune auto sono state date alle fiamme. La polizia ha disperso il gruppo con l’uso di idranti e fumogeni, mentre alcuni partecipanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine.