Fakir Annalisa Chirico zittisce Laura Boldrini | Avete un problema coi violenti
A Bologna, alcuni esponenti di sinistra stanno riconoscendo la violenza portata avanti da alcuni gruppi. Tuttavia, i sostenitori di questa linea non sono riusciti a condannare le dichiarazioni del sindaco, Matteo Lepore. La discussione riguarda il modo in cui vengono gestiti i comportamenti violenti e le parole che li accompagnano. La questione ha suscitato tensioni tra i membri del partito, con alcune figure che cercano di distanziarsi da certi commenti pubblici.
A sinistra si stanno pian piano rendendo conto della violenza scatenata dagli soliti noti a Bologna. I compagni, però, non riescono a condannare le parole di Matteo Lepore. Il sindaco del Pd, infatti, ha chiesto ai bolognesi di scendere in piazza per manifestare contro la morte di Abderrahim Fakir. Peccato che, proprio come a Torino con Askatasuna, tra loro ci fossero anche gli antagonisti. Il risultato? Una città messa a ferro e fuoco, 64 agenti feriti. "Se a Bologna come pure a Torino vediamo ogni volta gli antagonisti che si infiltrano nelle manifestazioni della sinistra, la sinistra un problema dovrebbe porselo - il commento di Annalisa Chirico, ospite a L'aria che tira su La7 -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Fakir, Giuseppe Cruciani azzera Laura Boldrini: "Questa cosa mi fa impazzire"Il caso Fakir ha portato a tensioni tra gruppi antagonisti, con Bologna nel mirino.
Caso Fakir e guerriglia a Bologna, Tonelli: “Risolvere il problema dei violenti”Durante un evento a Bologna, un rappresentante ha affermato che tutte le istituzioni devono intervenire per risolvere il problema dei gruppi violenti...
Si parla di: Fakir, bollettino di guerra a Bologna: violenza antagonista, 56 i poliziotti feriti | Libero Quotidiano.it; Fakir, Toccalini inchioda la sinistra: Bodycam? E loro hanno votato contro... | Libero Quotidiano.it.