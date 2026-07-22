Fakir Annalisa Chirico zittisce Laura Boldrini | Avete un problema coi violenti

Notizia in breve

A Bologna, alcuni esponenti di sinistra stanno riconoscendo la violenza portata avanti da alcuni gruppi. Tuttavia, i sostenitori di questa linea non sono riusciti a condannare le dichiarazioni del sindaco, Matteo Lepore. La discussione riguarda il modo in cui vengono gestiti i comportamenti violenti e le parole che li accompagnano. La questione ha suscitato tensioni tra i membri del partito, con alcune figure che cercano di distanziarsi da certi commenti pubblici.