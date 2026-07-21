Durante un evento a Bologna, un rappresentante ha affermato che tutte le istituzioni devono intervenire per risolvere il problema dei gruppi violenti che operano al di fuori delle leggi e della città, creando occasioni di scontro e violenza. La richiesta si rivolge a un intervento collettivo per affrontare questa situazione, sottolineando la necessità di un’azione condivisa per mettere fine a comportamenti che disturbano l’ordine pubblico.

Bologna, 21 luglio 2026 – "Noi crediamo che sia arrivato il momento che la città intera, insieme, tutte le istituzioni intervengano perché venne una volta per tutte risolto questo problema di alcuni gruppi che, al di là del rispetto delle leggi, al di fuori del rispetto della città, operano per creare solo occasioni di scontro e di violenza”. Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom-Confcommercio di Bologna, commenta gli scontri notturni seguiti alla manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore per esprimere vicinanza alla famiglia del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto mentre era bloccato a terra durante un intervento di polizia al Pilastro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Caso Fakir e guerriglia a Bologna, Tonelli: “Risolvere il problema dei violenti”

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