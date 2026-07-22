Bianca Pitzorno ha raccontato di aver trascorso serate con le amiche in pigiama, leggendo tarocchi e truffando per divertimento. Ha descritto il suo approccio alla cucina come spreco di tempo, considerando inutile preparare cibi che si consumano in pochi bocconi. Nella stessa intervista, ha parlato delle porte e finestre dipinte a mano nella sua casa, realizzate da lei stessa, e ha detto di aver voluto studiare all’Accademia delle Belle Arti, ma di essere stata ostacolata dal padre.

Dalle porte e finestre dipinte a mano di casa sua (“Li ho fatti io. Sono una buona pittrice. Avrei voluto fare l’Accademia delle Belle arti ma mio padre me lo impedì”), Bianca Pitzorno si racconta sulle pagine de La Stampa con una schiettezza assoluta, lontana da qualsiasi diplomazia letteraria. Reduce dal terzo posto al Premio Strega con il romanzo La Sonnambula (Bompiani) — il libro più venduto della sestina con ben 90mila copie — la scrittrice ha ripercorso la sua vita privata e la sua prolifica carriera editoriale in un’intervista in cui trovano spazio abitudini goliardiche, insospettabili doti divinatorie e giudizi taglienti sui colleghi scrittori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Faccio pigiama party con le amiche ancora vive. Leggevo i tarocchi e truffavo a fin di bene. Cucinare? Trovo idiota perdere tutto quel tempo per creare qualcosa che si consuma in tre bocconi”: così Bianca Pitzorno

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