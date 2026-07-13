Una testimonianza di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, è stata riacquisita dalla Procura di Pavia nel quadro di nuove indagini sull’omicidio avvenuto nel 2007. Le sue dichiarazioni, finora rimaste in secondo piano, sono ora considerate nel procedimento. La testimonianza riguarda aspetti che potrebbero influenzare la ricostruzione dei fatti, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli su quanto affermato o sui contenuti specifici delle dichiarazioni.

Una testimonianza rimasta finora ai margini dell’inchiesta torna al centro del caso Garlasco. Le dichiarazioni rese da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, sono state acquisite dalla Procura di Pavia, che sta conducendo i nuovi accertamenti sull’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo quanto emerso dalla videoaudizione del 5 maggio scorso, Stefania Cappa avrebbe raccontato un episodio che, a suo dire, non sarebbe mai stato riportato nei verbali dell’epoca, pur sostenendo di averlo riferito già durante le prime dichiarazioni ai carabinieri di Vigevano. Il racconto riguarda un fatto avvenuto alcuni giorni prima del delitto. La testimone ha ricordato che, mentre si trovava in casa con la cugina, un allarme scattò all’esterno dell’abitazione, provocando una reazione che le è rimasta impressa negli anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Thesocialpost.it - “Chiara così, in pigiama”. Garlasco, la testimonianza di Stefania Cappa che stravolge tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco Discovery: le Testimonianze delle gemelle Cappa + Nuove Accuse a Stasi e Dettagli nascosti

Notizie e thread social correlati

“Chiara Poggi terrorizzata, l’ho vista lì”. Stefania Cappa, la testimonianza clamorosaStefania Cappa ha raccontato di aver visto Chiara Poggi terrorizzata in un momento improvviso, descrivendo una scena intensa e difficile da...

Garlasco e quella storia mai messa agli atti, la gemella Cappa: Suonò un allarme e Chiara corse fuori in pigiamaNella nuova inchiesta dei pm pavesi la cugina di Chiara Poggi ha rivelato particolari mai messi nero su bianco, nonostante la stessa gemella insista nel sostenere che di quegli elementi importanti ne ... msn.com

Caso Garlasco, le gemelle Cappa intercettate per cinque mesi: Non c'è nessun riscontro sul loro coinvolgimentoPaola e Stefania sono le cugine di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 e per il cui omicidio è indagato Andrea Sempio. Secondo il loro avvocato sono state a lungo seguite dagli inquirenti che però non han ... msn.com