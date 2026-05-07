Camihawke sul fare prevenzione | Si pensa sempre ai mille impegni poi magari va tutto bene e uno dice | Ecco vedi ho perso la giornata Ma se dovesse esserci qualcosa è l' averlo preso in tempo che fa tutta la differenza

Camihawke, nota content creator e ambassador di AIRC, ha recentemente sottolineato come spesso si trascuri l'importanza della prevenzione a causa degli impegni quotidiani, pensando che tutto possa andare bene fino a quando non si presenta un problema. Ha detto che, se si interviene tempestivamente, la differenza può essere notevole. La sua voce si inserisce nel nuovo video-podcast All?in?Wonder, che partirà il 19 maggio e coinvolgerà sei figure del web in un progetto dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione e sull’informazione scientifica.