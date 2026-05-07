Camihawke sul fare prevenzione | Si pensa sempre ai mille impegni poi magari va tutto bene e uno dice | Ecco vedi ho perso la giornata Ma se dovesse esserci qualcosa è l' averlo preso in tempo che fa tutta la differenza
Camihawke, nota content creator e ambassador di AIRC, ha recentemente sottolineato come spesso si trascuri l'importanza della prevenzione a causa degli impegni quotidiani, pensando che tutto possa andare bene fino a quando non si presenta un problema. Ha detto che, se si interviene tempestivamente, la differenza può essere notevole. La sua voce si inserisce nel nuovo video-podcast All?in?Wonder, che partirà il 19 maggio e coinvolgerà sei figure del web in un progetto dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione e sull’informazione scientifica.
La content creator e Ambassador AIRC è protagonista del nuovo video-podcast All?in?Wonder che dal 19 maggio unirà informazione scientifica e storytelling, coinvolgendo 6 personalità del mondo web in un'opera di sensibilizzazione alla prevenzione. Domenica 10 maggio, intanto, torna nelle piazze L'Azalea della Ricerca per sostenere la ricerca AIRC sui tumori femminili.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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