Fabian Ruiz e Gavi su una bilancia | il sindaco gli dona il loro peso in pomodori!

Da video.gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Los Palacios y Villafranca ha organizzato un evento per celebrare la vittoria ai Mondiali, durante il quale ha donato a Fabian Ruiz e Gavi il loro peso in pomodori. I due calciatori sono stati accolti come ospiti d’onore e hanno partecipato alla cerimonia, che ha incluso la pesatura simbolica. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle modalità dell’evento o alle motivazioni dietro questa iniziativa.

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La Spagna è ancora nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria ai Mondiali e a Los Palacios y Villafranca Fabian Ruiz e Gaci sono stati accolti come vere star. Nel comune del piccolo comune della provincia di Siviglia vige una tradizione: regalare ai campioni il loro peso in pomodori, prodotto simbolo del paese. Ed ecco quindi che i due sono saliti sulla bilancia e.: 68, 5 kg per Gavi, 84,5 kg per Fabian (credits X @ZonaMixta). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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