Notizia in breve

Il sindaco di Los Palacios y Villafranca ha organizzato un evento per celebrare la vittoria ai Mondiali, durante il quale ha donato a Fabian Ruiz e Gavi il loro peso in pomodori. I due calciatori sono stati accolti come ospiti d’onore e hanno partecipato alla cerimonia, che ha incluso la pesatura simbolica. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle modalità dell’evento o alle motivazioni dietro questa iniziativa.