Fabian Ruiz e Gavi su una bilancia | il sindaco gli dona il loro peso in pomodori!
Il sindaco di Los Palacios y Villafranca ha organizzato un evento per celebrare la vittoria ai Mondiali, durante il quale ha donato a Fabian Ruiz e Gavi il loro peso in pomodori. I due calciatori sono stati accolti come ospiti d’onore e hanno partecipato alla cerimonia, che ha incluso la pesatura simbolica. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle modalità dell’evento o alle motivazioni dietro questa iniziativa.
La Spagna è ancora nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria ai Mondiali e a Los Palacios y Villafranca Fabian Ruiz e Gaci sono stati accolti come vere star. Nel comune del piccolo comune della provincia di Siviglia vige una tradizione: regalare ai campioni il loro peso in pomodori, prodotto simbolo del paese. Ed ecco quindi che i due sono saliti sulla bilancia e.: 68, 5 kg per Gavi, 84,5 kg per Fabian (credits X @ZonaMixta). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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