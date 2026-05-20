Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di mercato riguardanti il centrocampo della squadra, con particolare attenzione a un calciatore spagnolo attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Tra le possibili operazioni di rafforzamento previste per la prossima estate, si parla di un interesse concreto nei confronti di questo giocatore, che potrebbe lasciare il club francese. Accanto a questa ipotesi, continuano a circolare anche le trattative per altri profili come Kovacic e Brahim Diaz.

di Luca Fioretti Fabian Ruiz Juve, spunta la nuova pazza idea di calciomercato dal Psg accanto alle suggestive piste Kovacic e Brahim Diaz. I bianconeri si muovono con decisione per programmare il futuro della mediana. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Tuttosport, è rispuntata un’affascinante idea per rinforzare il centrocampo della Vecchia Signora in estate: si tratta di Fabian Ruiz. L’ex giocatore del Napoli, attualmente in forza al Psg, ha un contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe cambiare aria. La dirigenza è pronta ad approfittare della situazione contrattuale per strappare un prezzo di favore, regalando così a Spalletti un innesto di assoluta qualità internazionale, perfetto per il suo gioco basato sul possesso palla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabian Ruiz Juve, rispunta lo spagnolo del PSG per rinforzare il centrocampo! Gli scenari in vista dell’estate

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