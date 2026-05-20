Un ex calciatore che ha vestito la maglia di Napoli ha condiviso un messaggio d’amore sui social, suscitando emozioni tra i tifosi. Il giocatore, ora in forza a un importante club francese, è riconosciuto per le sue qualità tecniche e il contributo dato alla squadra partenopea. Da quando ha lasciato Napoli, ha proseguito la sua carriera a livelli elevati, arrivando a disputare la sua seconda finale di Champions League di fila.

Fabian Ruiz è uno dei giocatori più tecnici passati da Napoli negli ultimi anni: il suo talento è oggettivo e, da quando è passato al Paris Saint-Germain, ha dato un impulso in avanti alla sua carriera: a breve disputerà la sua seconda finale di Champions League consecutiva. Eppure, non manca l’amore per le piazze del passato, che lo hanno contribuito a diventare il campione che è oggi. Fabian ancora fedele al Napoli: “Mi manca molto”. Fabian Ruiz, assieme a Khvicha Kvaratskelia, porta un po’ di esperienza napoletana nella prossima finale di Champions League: i due giocatori del PSG sono solo gli ultimi passati dall’ombra del Vesuvio all’ombra della Torre Eiffel. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’ex fa emozionare: il messaggio d’amore di Fabian Ruiz

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