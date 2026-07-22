fabian ruiz e gavi premiati in pomodori

Fabian Ruiz e Gavi, entrambi originari di Palacios, sono stati premiati con una quantità di pomodori equivalente al loro peso. La cerimonia si è svolta nella loro città natale, rispettando una tradizione locale. I due calciatori hanno ricevuto i premi in occasione di un evento dedicato, nel quale sono stati premiati con frutta fresca come riconoscimento simbolico. La tradizione di premiare con pomodori si ripete da diversi anni nella comunità.

La tradizione di Palacios, città natale dei due campioni, è stata rispettata. Fabian Ruiz e Gavi sono stati premiati con una quantità di pomodori pari al loro peso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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