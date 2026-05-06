Un ex calciatore commenta la presenza di Fabian Ruiz a Napoli, sottolineando che l'allenatore dell'epoca desiderava fortemente il suo acquisto. Durante il periodo trascorso in squadra, il giocatore è stato spesso criticato da alcuni tifosi e media, che lo definivano lento e non all’altezza delle aspettative. La sua presenza nel club ha suscitato diverse discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Fabian Ruiz. A Napoli gli incompetenti lo criticavano, lo subissavano di critiche. Non era buono, era lento. Vuoi mettere con Demme? Una volta andato via da Napoli (al Psg non alla ProChiattillo), ha vinto una Champions da protagonista e ora giocherà un’altra finale. Come Kvaratskhelia del resto. Negli studi Sky ne parla Ghoulam che ricorda chi lo volle a Napoli. Queste le parole di Ghoulam: “Fabian Ruiz bravissimo giocatore, fortissimo, lo voleva Ancelotti a Napoli a tutti i costi, a tutti i costi. Al punto che il figlio andò a parlare con lui”. Ancelotti il signore che De Laurentiis esonerò per prendere Gattuso (sigh): operazione progettata da Giuntoli (doppio sigh).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ghoulam: “Fabian Ruiz? A Napoli lo volle Ancelotti a tutti i costi”

Notizie correlate

Luis Enrique alla vigilia di PSG Liverpool: «Noi favoriti? Lo scorso anno lo erano loro, ecco come sta Fabian Ruiz»Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo...

Napoli, il retroscena della cessione di Fabian Ruiz: De Laurentiis chiese 50 milioni di euroLa SSC Napoli è sicuramente una delle squadre più solide del campionato italiano.

Tutti gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Rinnovi per Fabian Ruiz e Meret, addio a Ghoulam e MalcuitCalciomercato Napoli: i rumors e le indiscrezioni riguardanti le trattative della sessione invernale. Rinnovi per Fabian Ruiz ed Alex Meret ma Ghoulam e Malcuit partiranno Il calciomercato del Napoli ... ilsussidiario.net

Fabian Ruiz e il Napoli a un bivio: il Real Madrid prepara un nuovo assaltoFabian Ruiz è tornato al centro del Napoli con Luciano Spalletti, ma il futuro del centrocampista è un rebus ancora lontano dalla risoluzione. Pesa quel contratto in scadenza nel 2023 con ingaggio ... calciomercato.com