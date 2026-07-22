Ezio Granchelli di Stone SpA | La Falsa Consapevolezza è la Vera Minaccia alla Sicurezza sul Lavoro

Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A., ha affermato che la falsa consapevolezza rappresenta la vera minaccia alla sicurezza sul lavoro. Durante una puntata del vodcast Money Vibez Stories, ha sottolineato come questa percezione errata possa mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori. La frase di Granchelli evidenzia che la convinzione di essere al sicuro, quando non lo si è, può portare a comportamenti rischiosi e incidenti.

?? C’è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A., ospite della nuova puntata di Money Vibez Stories, il vodcast di QN – Quotidiano Nazionale dedicato alle storie di impresa. La più grande minaccia per la sicurezza sul lavoro, spiega Granchelli, non è un macchinario difettoso o una procedura mancante. È la falsa consapevolezza che, siccome finora non è successo nulla, non succederà mai.?? È una battaglia culturale prima ancora che tecnica, e Stone S.p.A., società marchigiana specializzata in sicurezza sul lavoro e consulenza aziendale, la combatte ogni giorno affiancando migliaia di imprese italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ezio Granchelli di Stone S.p.A.: La Falsa Consapevolezza è la Vera Minaccia alla Sicurezza sul La

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