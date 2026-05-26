Stop for safety | oltre 20mila lavoratori di Enel e dell' indotto hanno partecipato alla giornata nazionale per promuovere la sicurezza sul lavoro

Oltre 20.000 lavoratori di Enel e dell’indotto hanno partecipato alla sesta edizione di “Stop For Safety” il 20 maggio 2026. L’evento, dedicato alla sicurezza sul lavoro nel settore delle reti, ha coinvolto i partecipanti in un momento di confronto e sensibilizzazione. La giornata ha visto attività e iniziative rivolte alla promozione di pratiche più sicure sul campo. La manifestazione si svolge ogni anno per rafforzare l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti.

Il 20 maggio 2026 si è svolta la sesta edizione di Stop For Safety, l’appuntamento annuale con cui Enel promuove la riflessione e il confronto sui temi della sicurezza sul lavoro nel settore delle reti. L’iniziativa ha coinvolto oltre 20.000 persone tra lavoratrici e lavoratori della distribuzione e delle oltre 300 imprese dell’indotto, distribuite da Nord a Sud del Paese in oltre 100 sedi. Per alcune ore le attività si sono fermate per lasciare spazio al dialogo e all’ascolto, garantendo al contempo la continuità dei presidi, la sicurezza e l’esercizio della rete elettrica. Non si è trattato di una semplice giornata di confronto, ma di un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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