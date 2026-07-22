Money Vibez Stories | l' intervista a Ezio Granchelli amministratore delegato di Stone SpA

Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A., è stato intervistato nella nuova puntata di Money Vibez Stories, il podcast di Quotidiano Nazionale dedicato alle imprese. Durante l'intervista, ha condiviso una frase che rappresenta il suo modo di lavorare, anche se non viene specificato quale. La conversazione si concentra sulle esperienze e le sfide dell'imprenditore nel settore. La puntata fornisce spunti sul ruolo di Granchelli e sulla gestione aziendale.

C'è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A., ospite della nuova puntata di Money Vibez Stories, il vodcast di QN – Quotidiano Nazionale dedicato alle storie di impresa. La più grande minaccia per la sicurezza sul lavoro, spiega Granchelli, non è un macchinario difettoso o una procedura mancante. È la falsa consapevolezza che, siccome finora non è successo nulla, non succederà mai. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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