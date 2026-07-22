Ex cisterne della Fortezza Suggestivo palcoscenico per l’arte contemporanea
MONTE ARGENTARIO Arriva "Anomalia – indagine sulla persistenza dell’instabilità", una riconfigurazione post-funzionale delle ex cisterne della Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano. L’interno dell’antica infrastruttura idrica dismessa, situata nella base della fortificazione seicentesca, si manifesta oggi come un ambiente attivo e autonomo. Il progetto opera come una riconfigurazione che indaga questo spazio come un sistema vivente, in cui materia, suono e luce si riorganizzano secondo logiche non antropocentriche, mettendo in discussione le categorie di funzione, controllo e interpretazione. La mostra, a cura di Ludovico Genone, è visitabile dal 25 luglio per tutta la durata di agosto e fino a settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Nelle ex-cisterne della Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, un’antica infrastruttura idrica dismessa si manifesta oggi come un ambiente attivo e autonomo. Una mostra ne racconta la storia facebook