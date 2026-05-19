Atri, l’artista contemporaneo noto per le sue opere che combinano scultura e installazioni, ha appena inaugurato una nuova mostra intitolata La Soglia nelle cisterne romane della città. L’esposizione presenta lavori che esplorano il rapporto tra l’arte attuale e le strutture antiche, creando un ponte tra passato e presente. Le opere di Campagna si inseriscono negli spazi sotterranei, interrogando il confine tra ciò che si vede e ciò che rimane nascosto. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

? Punti chiave Come può l'arte contemporanea dialogare con le antiche cisterne romane?. Cosa rivela il confine tra visibile e invisibile nelle opere di Campagna?. Perché la scelta di Palazzo Acquaviva trasforma la mostra in un percorso immersivo?. Quale impatto avrà questo dialogo tra storia e modernità sulla comunità di Atri?.? In Breve Inaugurazione sabato 23 maggio alle ore 18 presso Palazzo Acquaviva ad Atri.. Curatrice Giovanna Dello Iacono con partecipazione di Piergiorgio Ferretti e Domenico Felicione.. Esposizione aperta al pubblico fino al 20 giugno 2026 con orari mattutini e pomeridiani.. Percorso immersivo tra le Cisterne Romane presentato dalla giornalista Evelina Frisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atri, l’arte di Campagna invade le Cisterne: nasce La Soglia

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