A Forlimpopoli, la riorganizzazione degli spazi scolastici ha portato alla chiusura dell'ex asilo Rosetti. La richiesta del Partito Democratico è di destinare quella sede a un centro dedicato a un ragazzo, chiamato ‘Ugo’. La discussione coinvolge politici e cittadini, mentre non sono stati ancora definiti i tempi o i dettagli della trasformazione degli spazi. La questione rimane aperta e oggetto di dibattito pubblico.

La riorganizzazione degli spazi scolastici a Forlimpopoli continua a far discutere la politica locale e la comunità giovanile. La decisione di destinare tre aule dell’ex asilo Rosetti alle classi dell’ Istituto superiore Pellegrino Artusi, dovuta a un forte incremento delle iscrizioni sia all’Alberghiero sia al Liceo delle Scienze umane, ha infatti reso necessario il trasferimento della storica Aula studio Ugo. Una misura che ha innescato un acceso dibattito tra l’amministrazione comunale, i giovani volontari che dal 2018 gestiscono lo spazio e le forze politiche del territorio, tra raccolte firme della comunità giovanile e polemiche sulle modalità di comunicazione e coinvolgimento adottate dalla giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex asilo Rosetti, Pd: "Ora una sede per ‘Ugo’"

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