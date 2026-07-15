Un dibattito acceso si sta sviluppando a Forlimpopoli riguardo al trasferimento delle classi scolastiche nell’ex asilo Rosetti. La discussione riguarda anche il futuro del progetto Ugo, un’iniziativa di giovani organizzati. La questione ha suscitato reazioni forti tra i cittadini e le forze politiche, con alcuni che chiedono di evitare lo sfratto di Ugo dall’edificio. La decisione finale non è ancora stata presa, ma la polemica continua.

Il trasferimento delle classi scolastiche all’interno della palazzina dell’ex asilo Rosetti sta sollevando un’accesa discussione politica e sociale a Forlimpopoli, in particolare per le conseguenze sul progetto Ugo (Unione Giovani Organizzati). L’associazione, che dal 2018 è un punto di riferimento per l’aggregazione giovanile, si trova a fare i conti con una ricollocazione resa necessaria dall’aumento delle iscrizioni all’Alberghiero e al Liceo delle Scienze Umane. Una decisione che ha spinto il ‘Gruppo Sensibile’, rappresentato da Stefano Raggi e Gian Luca Zanoni, a intervenire sulla gestione della vicenda da parte dell’amministrazione.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non sfrattate ’Ugo’ dall’ex asilo Rosetti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Breve fenomenologia dei defunti resuscitati dall'AI: da Ugo Foscolo alla CinaUn commento ascoltato di recente riguarda la possibilità di usare l’intelligenza artificiale per far rivivere persone defunte, evocando figure come...

Marmotte sfrattate. I dubbi dalla LacLe marmotte sono state sfrattate a causa dei danni causati alle colture e alle infrastrutture sciistiche.