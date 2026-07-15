Non sfrattate ’Ugo’ dall’ex asilo Rosetti

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dibattito acceso si sta sviluppando a Forlimpopoli riguardo al trasferimento delle classi scolastiche nell’ex asilo Rosetti. La discussione riguarda anche il futuro del progetto Ugo, un’iniziativa di giovani organizzati. La questione ha suscitato reazioni forti tra i cittadini e le forze politiche, con alcuni che chiedono di evitare lo sfratto di Ugo dall’edificio. La decisione finale non è ancora stata presa, ma la polemica continua.

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Il trasferimento delle classi scolastiche all’interno della palazzina dell’ex asilo Rosetti sta sollevando un’accesa discussione politica e sociale a Forlimpopoli, in particolare per le conseguenze sul progetto Ugo (Unione Giovani Organizzati). L’associazione, che dal 2018 è un punto di riferimento per l’aggregazione giovanile, si trova a fare i conti con una ricollocazione resa necessaria dall’aumento delle iscrizioni all’Alberghiero e al Liceo delle Scienze Umane. Una decisione che ha spinto il ‘Gruppo Sensibile’, rappresentato da Stefano Raggi e Gian Luca Zanoni, a intervenire sulla gestione della vicenda da parte dell’amministrazione.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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