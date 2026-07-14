Alle 10:12, un messaggio scritto a pennarello è stato trovato sul muro vicino alla sede del Partito democratico in città. La scritta si trova all’angolo della Pallata e riproduce l’orario della strage di Piazza Loggia. La presenza di questa annotazione è stata interpretata come una minaccia esplicita. La scritta è composta solo da due numeri, senza ulteriori dettagli o messaggi aggiuntivi.

Solo due numeri: «10:12». Una scritta in pennarello sul muro, apparentemente innocua, all’angolo della Pallata, proprio dove ha sede il Partito democratico in città. Quei due numeri, vergati 50 centimetri sopra un cestino per la spazzatura, ricordano però esattamente l’ora in cui esplose la bomba (posizionata dentro un cestino) in piazza Loggia il 28 maggio 1974, nel corso di una manifestazione e di uno sciopero per protestare contro le violenze fasciste che imperversavano in città. L’associazione è stata semplice. Il primo ad accorgersene è stato il segretario cittadino del Pd Roberto Cammarata. «Quei numeri non sono casuali – afferma –. È l’orario dello scoppio della bomba di Piazza della Loggia di quel tragico 28 maggio 1974, che provocò 8 caduti e più di 100 feriti. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - 10:12, l'ora della strage di Piazza Loggia sul muro della sede del PD. «Un richiamo esplicito che vuole farsi nuova minaccia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Strage di Piazza Loggia, Nando Ferrari si difende e nega tutto Mai attentati

Notizie e thread social correlati

Brescia, sul muro della sede PD la scritta “10.12”: oltraggio alla memoria della Strage della LoggiaA Brescia, sulla parete esterna della sede del Partito Democratico, è stata scritta la data “10:12”.

Sede Pd a Brescia, compare la scritta 10:12, l'orario della bomba in Piazza Loggia nel 1974: «Minaccia chiara, una vigliaccata, noi contro ogni recrudescenza neofascista»All'esterno della sede locale di un partito politico, è stata trovata una scritta con l'orario 10:12, riferito all'ora in cui nel 1974 si verificò un...

10:12, l'ora della strage di Piazza Loggia sul muro della sede del PD. Un richiamo esplicito che vuole farsi nuova minacciaLa scritta, vergata col pennarello, è stata posizionata appena sopra un cestino, come quello in cui fu lasciata la bomba nel 1974. La condanna unita delle forze politiche e le parole della Sindaca Cas ... brescia.corriere.it

Brescia, 10:12, l’orario della strage di Piazza Loggia sul muro del Pd alla PallataLa scritta indica l’ora della bomba di Piazza della Loggia del 1974. Condanna bipartisan per il gesto denunciato dal segretario cittadino Cammarata. quibrescia.it