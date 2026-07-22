Nella cronometro di Thonon-les-Bains, il ciclista belga ha concluso con il miglior tempo, recuperando 28 secondi al leader della classifica generale. Pogacar, presente alla gara, ha mantenuto il controllo della situazione, mentre Evenepoel ha segnato il miglior risultato sul percorso. Entrambi i corridori hanno mostrato un’andatura molto alta, con il belga che ha conquistato la vittoria parziale.

Se uno è un marziano, l’altro è spaziale: entrambi volano altissimi. Nella cronodi Thonon-les-Bains Pogacar controlla la situazione, Evenepoel la fa sua. Uno fa corsadi contenimento, l’altro da esaurimento. Lo sloveno è l’unico a contenere il ritardo (28”), il belga oro di Parigi e iridato della crono guadagna in fiducia: due vittorie consecutive, alla vigilia del gran finale che si preannuncia piùche mai interessante. «È un’altra giornata fantastica – spiega felice Remco, che celebra nel migliore dei modi la festa nazionale del suo Paese -: crono bellissima, in mezzo a un pubblico pazzesco». Peccato solo che il belga perda una pedina importantedella sua Red Bull: il tedesco Lipowitz, 5° in classifica e sul podio un anno fa, finisce il suo Tour contro una transenna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Evenepoel domina la crono. Recuperati 28” al leader Pogacar

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