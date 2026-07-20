Oggi il Tour de France è in riposo, con la gara che riprenderà domani per la penultima tappa. La cronometro individuale di 26,1 chilometri si svolgerà tra Evian Les Bains e Thonon Les Bains, con dislivello di 500 metri. La sfida vedrà coinvolti anche corridori come Evenepoel, Pogacar e Ganna, che si contenderanno i tempi nella tappa di martedì. La corsa prosegue verso il gran finale di domenica a Parigi.

Oggi il Tour de France presenta il secondo e ultimo giorno di riposo. Domani si riparte per la settimana conclusiva (gran finale domenica 26 a Parigi) con l’unica cronometro individuale dell’edizione 2026: 16a tappa, Evian Les Bains-Thonon Les Bains, 26,1 chilometri e 500 metri di dislivello. Siamo nell’Alta Savoia, lungo il lago Lemano, dalla parte opposta di Ginevra. In classifica, Pogacar è maglia gialla con 5’ su Evenepoel, 5’58” su Del Toro, 6’23” su Seixas, 6’48” su Lipowitz e 7’25” su Ayuso. La cronometro è impegnativa nei primi 9,7 chilometri, quelli che salgono dal lago alla Cote de Larringes, Gpm di seconda categoria: pendenze medie del 4,3%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, oggi riposo: domani la crono. Evenepoel contro Pogacar, c'è anche Ganna

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