Con l'inizio di agosto, gli operatori turistici di Abbadia San Salvatore e dell’Amiata prevedono il massimo afflusso di visitatori. La stagione estiva ha registrato numeri elevati, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Strutture ricettive e attività locali segnalano un aumento di presenze e prenotazioni. La situazione si mantiene positiva anche in termini di ricavi e occupazione, secondo i dati raccolti nelle ultime settimane.

Con l’inizio del mese di agosto gli operatori turistici di Abbadia San Salvatore, e di tutta l’Amiata, si preparano ad affrontare il "top" della stagione estiva. La prima quindicina di agosto è, sulla carta, quella che dovrebbe dare il massimo sul fronte delle presenze. Intanto chi può tirare i primi risultati, altrettanto positivi, della stagione è Daniele Belloni, direttore dell’ Estate Musicale di Abbadia San Salvatore. "Un festival - dice - che cresce concerto dopo concerto e che sta richiamando un pubblico sempre più numeroso, trasformando chiese, centro storico e Monastero in un grande palcoscenico dedicato alla musica". La rassegna,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate musicale. Bilancio positivo: "Numeri ottimi"

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