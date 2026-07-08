Inter bilancio 2025 26 verso il segno positivo | Oaktree sorride Tutti i numeri

L’Inter si avvicina a chiudere il bilancio 202526 con ricavi superiori a 500 milioni di euro e un utile stimato di circa 15 milioni. La società ha registrato numeri positivi nel periodo, con risultati economici che indicano un miglioramento rispetto alle stagioni precedenti. Oaktree, azionista di riferimento, esprime soddisfazione per i dati finanziari. La società continua a lavorare per consolidare il bilancio in equilibrio.

di Alberto Petrosilli Ricavi oltre i 500 milioni: previsto un utile di circa 15 milioni di euro a bilancio. Oaktree può sorridere. Tutti i numeri. L’Inter si avvia a chiudere il bilancio 20252026 con risultati economici decisamente incoraggianti. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il club nerazzurro dovrebbe registrare un utile di circa 15 milioni di euro, confermando il percorso di consolidamento finanziario intrapreso negli ultimi anni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Sul fronte dei ricavi, le stime indicano un fatturato complessivo di circa 505 milioni di euro, una cifra che testimonia la crescita della società grazie ai proventi derivanti dalle competizioni sportive, dalle sponsorizzazioni, dai diritti televisivi e dalle attività commerciali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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