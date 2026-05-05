A maggio, il bilancio di Aquatempra mostra numeri in crescita e diverse novità previste per l’estate. La società ha registrato un aumento delle attività e ha annunciato nuovi progetti per la stagione calda. Tra le iniziative in programma ci sono eventi e servizi rivolti ai clienti, con l’obiettivo di ampliare l’offerta e migliorare l’esperienza complessiva. La stagione estiva si preannuncia ricca di novità e opportunità.

Maggio non segna solo l’arrivo del bel tempo e l’allungarsi delle giornate: per chi, come Aquatempra, gestisce una delle piscine comunali più importanti della regione, significa anche l’avvio della stagione estiva e un nuovo afflusso di clienti attratti dai primi caldi, dalle famiglie con bambini, ai ragazzi, passando per chi vuole allenarsi in una vasca di livello o per chi semplicemente viene a rilassarsi. In questo senso, Aquatempra ha fatto un bilancio della stagione invernale – quella andata dal settembre del 2025 allo scorso aprile – e ha presentato gli eventi del ricco calendario estivo. Numeri molto incoraggianti, quelli elencati dal presidente di Aquatempra Filippo Sani: il sopracitato ‘ottomestre’ ha visto ben 103.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bilancio di Aquatempra: "Numeri in crescita e tante novità per l’estate"

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