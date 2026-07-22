Estate | con glo musica esperienze e momenti da condividere

Notizia in breve

Durante l’estate, si moltiplicano concerti all’aperto e incontri nelle piazze. Le giornate si allungano, favorendo eventi di musica dal vivo e momenti di socializzazione. Le serate sono spesso dedicate a condividere esperienze con amici e familiari, tra tramonti sul mare e atmosfere estive. Le attività si svolgono principalmente in spazi pubblici, con un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgono il pubblico di tutte le età.