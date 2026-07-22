Estate | con glo musica esperienze e momenti da condividere
Durante l’estate, si moltiplicano concerti all’aperto e incontri nelle piazze. Le giornate si allungano, favorendo eventi di musica dal vivo e momenti di socializzazione. Le serate sono spesso dedicate a condividere esperienze con amici e familiari, tra tramonti sul mare e atmosfere estive. Le attività si svolgono principalmente in spazi pubblici, con un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgono il pubblico di tutte le età.
Milano, 22 lug. (Adnkronos) - L'estate è il tempo delle giornate che si allungano, dei tramonti sul mare, dei concerti all'aperto, delle piazze che si animano e delle serate trascorse in compagnia. Dai festival agli eventi nelle località balneari, fino ai luoghi simbolo della nightlife. È in questo scenario che si inserisce il tour estivo di glo – brand di punta di BAT Italia nel segmento dei dispositivi scalda stick* per consumatori adulti – un calendario di appuntamenti che accompagna il pubblico lungo alcune delle destinazioni più iconiche dell'estate italiana, trasformando località costiere in spazi di incontro e unione. Grande protagonista della stagione è il catamarano di glo Hilo, che solcherà il mare trasformandosi in uno spazio esperienziale capace di raccontare il brand attraverso momenti esclusivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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