Le vacanze spesso si rivelano più stressanti del previsto a causa di impegni come prenotazioni, condivisione di foto e risposte ai messaggi. Un esperto propone tre esercizi utili per un “reset mentale” durante l’estate, per contrastare questa situazione. Nonostante l’obiettivo sia staccare e rigenerarsi, molte persone tornano a casa più stanche di prima.

S i parte con l’intenzione di staccare, rigenerarsi e concedersi finalmente una pausa dalla frenesia quotidiana e si torna invece, molto spesso, più stanchi di prima. Tra itinerari da pianificare, contenuti da condividere e un occhio sempre pronto a sbirciare mail e notifiche, anche le vacanze estive rischiano infatti di trasformarsi in un’ennesima performance, tutt’altro che rilassante. Longevità: 4 buone abitudini da adottare in estate (e da conservare) X Uno scenario confermato anche dai numeri. Secondo diversi studi internazionali sul rapporto tra lavoro, tecnologia e benessere mentale, oltre il 60% delle persone controlla e-mail o notifiche di lavoro anche durante le ferie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra esperienze da prenotare, foto da condividere e messaggi a cui continuare a rispondere, le agognate vacanze rischiano spesso di trasformarsi in un tour de force tutt'altro che rilassante. Richard Romagnoli suggerisce 3 esercizi da provare per un vero “reset mentale” estivo

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