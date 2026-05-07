Mirabilandia, il più grande parco divertimenti in Italia, ha reso pubblico il programma degli eventi previsti per l’estate 2026. La stagione promette di includere diverse iniziative e nuove attrazioni, puntando a offrire esperienze di intrattenimento per visitatori di tutte le età. La conferma degli appuntamenti estivi si inserisce in un calendario ricco di attività che si protrarranno durante i mesi caldi.

Ravenna, 7 mag. (Adnkronos) - Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, annuncia il calendario degli eventi per l'estate 2026, confermandosi un punto di riferimento per l'intrattenimento di tutte le età. Un programma ricco di spettacoli dal vivo, ospiti d'eccezione e nuove esperienze immersive. Si parte sabato 20 giugno con una grande serata all'insegna della comicità per festeggiare la Notte Rosa, il famoso Capodanno dell'Estate che coinvolge la Riviera Romagnola. Sul palco di Piazza della Fama saliranno tre protagonisti del cabaret italiano: Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli. Ognuno porterà in scena uno spettacolo, per una serata di risate e leggerezza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia, annunciato il calendario dell'estate tra eventi e nuove esperienze da brivido

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