Estate 2026 sulle onde di Radio 24 | informazione autorevole grandi storie e nuovi ascolti

Da ilsole24ore.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate 2026, Radio 24 proporrà un palinsesto dedicato a approfondimenti giornalistici, storie di attualità e nuovi linguaggi radiofonici. La programmazione si concentrerà su contenuti di informazione autorevole e grandi reportage, con l’obiettivo di coinvolgere gli ascoltatori durante le giornate estive. La radio manterrà un focus su approfondimenti e interviste, offrendo un mix di notizie e narrazioni per un pubblico che cerca contenuti di qualità anche nel periodo caldo.

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Informazione autorevole, approfondimento giornalistico, nuovi linguaggi e grandi storie da ascoltare. È questa la proposta con cui Radio 24 accompagna gli ascoltatori dal 27 luglio al 7 settembre, sei settimane di programmazione estiva che confermano la cifra distintiva dell’emittente del Gruppo Il Sole 24 ORE: coniugare la qualità dell’informazione con la capacità di innovare i formati e sperimentare nuovi percorsi narrativi. Perché il piacere di capire e scoprire non va in vacanza. Accanto ai GR in diretta e agli appuntamenti quotidiani dedicati all’attualità e all’analisi dei fatti, il palinsesto estivo 2026 si arricchisce di produzioni originali, podcast di successo, programmi di divulgazione e narrazioni capaci di offrire punti di vista diversi sulla realtà contemporanea. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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