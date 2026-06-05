Cinema in Piazza Roma 2026 | proiezioni gratuite grandi ospiti e un’estate di storie sotto le stelle

Torna nel 2026 l’evento Cinema in Piazza, con proiezioni gratuite e grandi ospiti. L’iniziativa si svolge nell’ambito di un programma estivo dedicato alle proiezioni di film sotto le stelle. L’appuntamento si ripete anche quest’anno come uno dei principali eventi culturali della città, offrendo spettacoli all’aperto e incontri con ospiti di rilievo.

Torna anche nell’estate 2026 Il Cinema in Piazza, uno degli appuntamenti culturali più attesi della Capitale. La rassegna, giunta alla sua dodicesima edizione e organizzata dalla Fondazione Piccolo America, si svolgerà dal 28 maggio al 12 luglio 2026 portando il grande cinema in alcuni dei luoghi simbolo di Roma. Un’iniziativa che unisce centro e periferie attraverso il linguaggio del cinema, con proiezioni gratuite ogni sera alle ore 21.15 e un ricco calendario di incontri, ospiti internazionali e film da tutto il mondo. Le arene del Cinema in Piazza. La manifestazione si sviluppa su tre principali arene all’aperto: Piazza San Cosimato a Trastevere. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Valerio Carocci e Mariella Lazzarin presentano Cinema in Piazza 2026: gli ospiti in programma

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