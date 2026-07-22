Esplosione Roma la procura chiude le indagini | 5 persone a rischio processo

La procura ha chiuso le indagini sull’esplosione di una cisterna di Gpl avvenuta il 4 luglio 2025 in un distributore di carburante a Roma. Cinque persone sono state denunciate e rischiano il processo. L’incidente ha causato la morte di un dipendente di 67 anni e ha provocato danni agli edifici circostanti, oltre a numerosi feriti.

Cinque persone rischiano il processo per l’esplosione della cisterna di Gpl avvenuta il 4 luglio 2025 nel distributore di carburante di via dei Gordiani, a Roma, tragedia che costò la vita al dipendente e ispettore di ‘piazzola’ Claudio Ercoli, 67 anni, e provocò ingenti danni agli edifici della zona, oltre a numerosi feriti. La Procura di Roma ha infatti chiuso le indagini nei confronti dei cinque indagati, contestando, a vario titolo, i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni. Tra gli indagati figurano Mauro B., autista dell’autocisterna, Laura P., gestore dell’impianto, Fabio F., titolare del contratto di appalto per la fornitura, Cristiano M. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Esplosione a Roma, crolla una palazzina a Ponte Galeria: coinvolti altri edifici

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