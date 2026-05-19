Calenzano la Procura chiude le indagini per nove persone | sette sono di Eni

La procura di Prato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a nove persone coinvolte nell’esplosione avvenuta nel deposito di Eni a Calenzano il 9 dicembre 2024. Tra gli indagati, sette sono legati alla società energetica. L’incidente ha causato cinque decessi, ventisette feriti e danni significativi all’area circostante. Le autorità continuano ad approfondire le responsabilità e le circostanze che hanno portato all’esplosione. La fase processuale si avvia ora verso eventuali sviluppi giudiziari.

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